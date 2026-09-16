Daneben wurden in den letzten Monaten auch weitere Initiativen angekündigt. Für Aufsehen sorgte vor allem «Basilia Jewellery & Watch Fair» mit rund 400 Ausstellenden, die im April 2027 zum ersten Mal über die Bühne gehen soll. Die Ankündigung trieb den Aktienkurs ab Mitte Juni deutlich nach oben. Ebenfalls neu im Programm ist die Pharma-Branchenkonferenz «Fierce Pharma Week Europe», geplant für Ende Juni 2027.