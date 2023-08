Am 24. Juli, als die Firma die Halbjahresresultate bekannt gab, sackte der Titel an einem Tag gleich 8 Prozent ab. Meyer Burger, so wurde kommuniziert, erwartet für das erste Halbjahr ein negatives Betriebsergebnis von rund 42 Millionen Franken. Das Unternehmen will für das Geschäftsjahr 2023 keine Prognose mehr abgeben. Die definitiven Halbjahreszahlen veröffentlicht Meyer Burger am 17. August.