Nach der Publikation der Jahreszahlen Anfang März stiegen die Aktien von Mobilezone an einem Tag rund 10 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen einen leicht höheren Umsatz eingefahren, aber weniger Gewinn erwirtschaftet. Angekündigt wurde auch, dass das Unternehmen künftig eine höhere Dividende an seine Aktionäre ausschütten will.