«Dies ist für Nokia im Hinblick auf ⁠die Anlegerstimmung besonders relevant und stärkt das Vertrauen in den Geschäftsbereich Optik des Unternehmens», sagt Simon Granath, Analyst bei ABG Sundal Collier. Die Sparte der Finnen bietet optische Datenübertragung über Glasfaser und photonische Netzwerklösungen für ‌Telekommunikationsanbieter, Rechenzentren und Grossunternehmen. Lumentum-Aktien gewinnen an der Wall Street 10,3 Prozent.