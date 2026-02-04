Mit den am Morgen vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2025 hat der Pharmakonzern die Erwartungen in etwa erfüllt. Dabei lag der Umsatz im Schlussquartal eher am unteren Ende der Erwartungen, der operative Gewinn und die entsprechende Marge hingegen am oberen Ende. Für eine Fortsetzung der seit Monaten andauernden Kurshausse auf Rekordniveau fehle eine positive Überraschung, heisst es in Marktkreisen.