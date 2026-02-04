Auch UBS zeichnet ein durchwachsenes Bild: Die Umsätze hätten den Konsens um drei Prozent verfehlt, insbesondere wegen schwächerer Beiträge von Kisqali und Entresto. Cosentyx und Pluvicto hätten dagegen positiv überrascht. Bereinigt um einmalige Rabatteffekte falle das Bild etwas weniger negativ aus. Vontobel betont den Druck durch Generika, der sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität stärker belastet habe als in früheren Jahren. Zusätzlich wirke sich die Avidity-Akquisition negativ auf die Marge aus, da die übernommenen Projekte höhere F&E-Investitionen erforderten. Positiv verweist Vontobel auf einen erwarteten regen Newsflow im Laufe des Jahres 2026.