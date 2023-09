Investorentag von Roche enttäuschte die Anleger

Der Investorentag, den Roche am 11. September in London abhielt, hat diese Schwäche nicht beenden können. Roche verlor an der Börse am selben Tag weiter an Boden. Nawrath beurteilt die Medikamenten-Pipeline von Roche mit Produktkandidaten, die kurz vor einer Zulassung stehen, als “recht dünn”. Insgesamt sieht Nawrath Roche in einer “schwierigen Verfassung”. Zuletzt sei der Basler Pharmakonzern 2010 in einer derartigen Verfassung gewesen, als mehrere Schlüsselstudien für neue Wachstumstreiber fehlschlugen.