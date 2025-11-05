Der Verkauf der Sparte wurde von vielen Analysten gelobt. Die Fokussierung auf einen Tätigkeitsbereich dürfte sich wirtschaftlich positiv auswirken. So kommentierte Vontobel: «Das Abstossen von Barmag bildet den Abschluss der Portfoliobereinigung, die vor über einem Jahrzehnt in Gang gesetzt wurde.» Dabei sehen sie ein Aufwärtspotenzial von weiteren 20 Prozent für das fokussierte Unternehmen. Zwar führt der Verkauf des Geschäftsbereichs zu Umsatzeinbussen und einer mittelfristigen Umsatzstagnation, doch die Erlöse aus dem Verkauf werden zur Schuldenreduktion verwendet und das verbleibende Geschäft ist stabiler.