Die prognostizierten Nettoumsätze für 2026 blieben aber hinter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten zurück. «Für ein Unternehmen, das mit einer Abschwächung des Wachstums zu kämpfen hat, bedeutet diese Prognose einen Rückschlag für das Management in einem Markt, dem es an Differenzierung mangelt», schrieb zum Beispiel William Blair von Dylan Carden. Die Aktie gab am 3. März über 6 Prozent nach.