Ob Kursgewinne, wie sie von Guggenheim-Analyst Difucci voraussagt, realistisch sind? Er ist sicher nicht der einzige, der den Anteilsscheinen von Oracle mehr als 150 Dollar zutraut - der Konsens sieht die Aktie bei 245 Dollar, also 64 Prozent über dem aktuellen Stand. Das spricht für einen gewissen Optimismus, den Anleger durchaus teilen können. Manche Fragezeichen bleiben aber: Werden sich die milliardenschweren Investitionen tatsächlich auszahlen, und inwieweit können Technologieunternehmen weiterhin von der Entwicklung im Feld der Künstlichen Intelligenz profitieren?