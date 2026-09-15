Damit zerschlagen sich die Hoffnungen der Investoren einmal mehr, dass die Aktie des Vermögensverwalters einen Boden gefunden hat. Der Titel steht nach Rückrahmenforderungen für mehrere hauseigene Fonds und Angriffe des Shortstellers Grizzly massiv unter Druck. Noch im Februar 2025 notierte die Aktie bei rund 1400 Franken, Anfang Jahr waren es über 1000 Franken.