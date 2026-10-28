Der ZKB-Analyst stuft Partners Group mit «Übergewichten» ein und beziffert den fairen Wert der Aktie mit 900 Franken. Auch andere Experten trauen den Titeln des Privatmarktspezialisten mehr zu, als diese auf dem Kurstableau derzeit aufweisen. Das durchschnittliche Kursziel der von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten liegt bei 839,00 Franken - 32 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Sieben Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Acht sind für Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Abgelesen an diesen Einschätzungen kann der Aufwärtstrend der Partners-Group-Valoren mittelfristig durchaus anhalten.