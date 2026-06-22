Eine verhaltene chinesische Nachfrage und eine gewisse Luxusmüdigkeit nach den Boomjahren 2020 bis 2023 dürften den Geschäftsgangs effektiv dämpfen, sagen Beobachter. Indes würde dauerhaftes Friedensabkommen das Problem lösen, dass der Konflikt im Nahen Osten die Ausgaben von Touristen für Luxus gedämpft haben, sagt der zuständige Experte der Privatbank Berenberg. Er merkt auch an, dass der Sektor schon seit einiger Zeit hinterherhinkt und als überverkauft gilt. Daher geht er von einer Erholung nach einem Bärenmarkt aus.