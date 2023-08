"Rieter leidet unter der sehr geringen Nachfrage nach Textilmaschinen und der Unfähigkeit, die Profitabilität mittelfristig nachhaltig zu verbessern", so Laager. Obwohl der Bestellungseingang im ersten Halbjahr in etwa seiner Schätzung entsprach, spiegle dieses Niveau die Investitionszurückhaltung der Spinnereien in fast allen Regionen wider. In der Tat habe sich der Auftragsbestand seit Ende des ersten Semesters 2022 auf 1,1 Milliarden Franken fast halbiert, was seiner Meinung nach zu niedrig ist, um in den nächsten ein bis zwei Jahren einen ausreichend hohen Umsatz zu erzielen, der es Rieter erlauben würde, die Betriebskosten zu absorbieren.