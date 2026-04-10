Obwohl Umsatz und Gewinn in Japan stabil bleiben, sinkt der Umsatzanteil weiter, was die zunehmende Internationalisierung der Geschäftsergebnisse unterstreicht. Auf die Frage nach den Auswirkungen des Iran-Konflikts im Nahen Osten erklärte Yanai, die Auswirkungen seien bisher begrenzt und das Unternehmen habe die Lieferungen bis August gesichert. «Vieles wird davon abhängen, wie lange und wie intensiv der Konflikt wird – wir werden die Situation weiterhin genau beobachten und mögliche Auswirkungen bewerten», sagte er.