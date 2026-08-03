Nach Abschluss der Vereinbarungen wären damit sämtliche Klagen von US-Bundes- und Landesbehörden sowie alle Sammelklagen im Zusammenhang mit dem Verfahren erledigt. Den Betrag dafür beziffert Sandoz auf 450 Millionen US-Dollar, die der Konzern verteilt über sieben Jahre ab 2027 zahlen wird.