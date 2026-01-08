Im Rahmen der Vereinbarung erhält Santhera von Nxera eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, bestehend aus 30 Millionen US-Dollar in bar und 10 Millionen US-Dollar als Kapitalbeteiligung an Santhera. Die Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar erfolge durch den Kauf von ca. 530'000 Aktien zu einem Preis von 14,91 CHF pro Aktie, was einem Aufschlag von 20 Prozent auf den volumengewichteter Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage entspreche. Diese Aktien werden laut Santhera kurz nach Abschluss der Vereinbarung ausgegeben und unterliegen einer üblichen Sperrfrist.