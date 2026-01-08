Die Valoren von Santhera steigen um 9 Prozent auf 13,32 Franken und setzen sich damit an die Spitze des Swiss Performance Index (SPI). Zudem erreichen sie den höchsten Stand seit vergangenem September.
Santhera hat eine Lizenzenvereinbarung mit Nxera Pharma geschlossen. Damit erhält das japanische Unternehmen die Rechte, Agamree (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Santhera von Nxera eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, bestehend aus 30 Millionen US-Dollar in bar und 10 Millionen US-Dollar als Kapitalbeteiligung an Santhera. Die Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar erfolge durch den Kauf von ca. 530'000 Aktien zu einem Preis von 14,91 CHF pro Aktie, was einem Aufschlag von 20 Prozent auf den volumengewichteter Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage entspreche. Diese Aktien werden laut Santhera kurz nach Abschluss der Vereinbarung ausgegeben und unterliegen einer üblichen Sperrfrist.
Darüber hinaus habe Santhera Anspruch auf bis zu 165 Millionen US-Dollar an Umsatz- und Meilensteinzahlungen und erhält zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von Agamree in den lizenzierten Gebieten.
Nxera wiederum ist laut Communiqué dafür verantwortlich, die behördliche Zulassung für Agamree in den lizenzierten Gebieten zu erlangen. Dazu zähle auch die Durchführung einer klinischen Überbrückungsstudie zur Registrierung.
Nxera ist den Angaben zufolge ein führendes internationales Biopharmaunternehmen mit klinischer Entwicklung und kommerziellen Aktivitäten für seltene und Spezialmedikamente in Japan und der gesamten Region Asien-Pazifik (APAC).