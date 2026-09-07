Die Erholung der Wohnbaumärkte beginne sich bereits im organischen Wachstum zu zeigen und werde sich voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2028 weiter beschleunigen, schreibt UBS-Analystin Leonie Zirn. Mit höheren Volumen sollte zudem der operative Hebel greifen und die Margen kontinuierlich erhöhen. Zudem ist der negative Einmaleffekt aus der SAP-Einführung am deutschen Standort Garant weitgehend auf das erste Halbjahr 2026 begrenzt, so die Expertin weiter.