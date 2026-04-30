Zwar geben die Aktien von Valiant am Donnerstagvormittag knapp 0,9 Prozent auf 181,00 Franken nach. Doch auch damit sind sie nur wenig von dem am Dienstag erreichten 16-Jahres-Hoch entfernt. Jene 183,60 Franken entsprechen dem Wert, den die Aktie zuletzt im Oktober 2010 hatten. Damals allerdings ging es steil bergab. In der jüngeren Vergangenheit sind die Valoren der Regionalbankengruppe gefragt und folglich im Aufwind.