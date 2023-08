Galenica hatte Ende Mai angekündigt, die Geschäftstätigkeiten ihrer Spezialapotheke Mediservice in das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen einzubringen. Mediservice ist auf den Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten fokussiert. Im Rahmen der Vereinbarung hat Galenica 51 Prozent der Anteile an der Mediservice AG an die heutige Redcare Pharmacy verkauft und hält nun 49 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Redcare Pharmacy wiederum brachte shop-apotheke.ch in das Joint Venture ein.