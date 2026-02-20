Die Aktien von Sika steigen am Freitag um 1,9 Prozent auf 155,70 Franken. So übertreffen sie den Gesamtmarkt, der gemessen am Swiss Market Index um 0,16 Prozent zulegt.
Dieses Bild, wie es sich am letzten Handelstag der Woche zeigt, stellt die Verhältnisse der vergangenen Monate und Jahre auf den Kopf. In dieser Zeit sind die Valoren des Bauchemiekonzerns immer weiter zurückgefallen, während der SMI zugelegt und - so wie in dieser Woche - Rekordmarken erklommen hat.
Der aktuelle Kursanstieg der Sika-Aktien folgt auf die Jahresergebnisse 2025 und insbesondere auf die Prognose für 2026, die weitgehend den Konsenserwartungen entspricht und für dieses Jahr einen Umsatzanstieg von 1 bis 4 Prozent in lokalen Währungen in Aussicht stellt.
Auch von Analystenseite wird die Zahlenvorlage überwiegend moderat bis positiv kommentiert. Die Zürcher Kantonalbank verortet den fairen Wert der Aktie bei 199 Franken und damit zirka 28 Prozent über dem aktuellen Preis. Die Einstufung lautet weiterhin «Übergewichten». Unter der Annahme, dass Sika den Gewinn pro Aktie mittelfristig um durchschnittlich rund 10 Prozent pro Jahr steigern dürfte, sei die Bewertung für ein Schweizer Large-Cap-Unternehmen attraktiv, so die ZKB.
Alexander Koller, Analyst der Bank Vontobel, hält das Bestreben des Unternehmens, den Markt um 3 bis 6 Prozent zu übertreffen, angesichts von Produktinnovationen, Kostendisziplin und eines überlegenen Vertriebsnetzes für glaubwürdig. Die solide operative Leistung werde aber weiterhin von der anhaltenden Schwäche im chinesischen Baugewerbe überschattet, so Koller weiter. Auch seiner Ansicht nach ist der Titel attraktiv bewertet. Er werde mit einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber dem historischen Zehn-Jahres-Durchschnitt und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 20 gehandelt.
Der Experte der US-Investmentbank Jefferies sagt ausserdem, der Ausblick von Sika sei glaubwürdig, «da dieser bereits ein negatives organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2026, einen zugrunde liegenden Marktrückgang und konservative Annahmen zu Fusionen und Übernahmen berücksichtigt».
