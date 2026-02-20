Alexander Koller, Analyst der Bank Vontobel, hält das Bestreben des Unternehmens, den Markt um 3 bis 6 Prozent zu übertreffen, angesichts von Produktinnovationen, Kostendisziplin und eines überlegenen Vertriebsnetzes für glaubwürdig. Die solide operative Leistung werde aber weiterhin von der anhaltenden Schwäche im chinesischen Baugewerbe überschattet, so Koller weiter. Auch seiner Ansicht nach ist der Titel attraktiv bewertet. Er werde mit einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber dem historischen Zehn-Jahres-Durchschnitt und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 20 gehandelt.