Die Bank Vontobel beschreibt die Justizprozesse als «unangenehm» für Clariant. Bis ein rechtskräftiges Urteil über etwaige Schäden vorliege, könnten Jahre vergehen, so die zuständige Analystin. Angesichts der milliardenschweren Forderung sei der Aktienkurs unter Druck. Erschwerend hinzu kommt: «Eine Beurteilung des Ethylen-Falls ist für Aussenstehende so gut wie unmöglich», so die Experten. Anlegern rät sie, entsprechend vorsichtig zu sein. Das Rating lautet denn auch «Hold», das Kursziel sinkt auf 8 von 8,50 Franken.