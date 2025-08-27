Die Aktie von Sunrise steigt am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 50,75 Franken. Das ist ein neues Rekordhoch. An fünf der letzten sechs Handelstagen an der Schweizer Börse hat die Aktie höher geschlossen. Mit einem Zuwachs von 10 Prozent ist Sunrise zudem die viertbeste Aktie im Swiss Performance Index in den letzten fünf Handelstagen.
Allein am 21. August schloss die Aktie 4 Prozent höher. An diesem Tag gab Sunrise die Ergebnisse zum zweiten Quartal bekannt. Analysten von Oddo BHF hoben dabei hervor, dass der Umsatz- und Gewinntrend im Vergleich zum Vorquartal klar verbessert war, gestützt durch Preiserhöhungen und Kostensenkungen. Oddo sieht Sunrise mittelfristig mit dem stärksten Free-Cashflow-Wachstum unter den drei Schweizer Telekomanbietern.
Sunrise biete zudem mit einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent und der Aussicht auf wachsende statt nur stabile Gewinne attraktive Perspektiven, schrieb die UBS.
Die Sunrise-Aktie, die Mitte November 2024 an die SIX kam, profitierte in den letzten Tagen zusätzlich von Marktunsicherheiten. In solchen Situationen suchen viele Investoren Zuflucht in Aktien mit defensiven Qualitäten. Auch die Aktie von Swisscom hat seit rund einer Woche zugelegt und befindet sich auf einem Stand von 593 Franken. Es ist der höchste seit Mai 2023.
(cash)