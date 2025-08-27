Die Sunrise-Aktie, die Mitte November 2024 an die SIX kam, profitierte in den letzten Tagen zusätzlich von Marktunsicherheiten. In solchen Situationen suchen viele Investoren Zuflucht in Aktien mit defensiven Qualitäten. Auch die Aktie von Swisscom hat seit rund einer Woche zugelegt und befindet sich auf einem Stand von 593 Franken. Es ist der höchste seit Mai 2023.