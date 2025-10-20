Für Euphorie sorgte zuletzt allerdings weniger das Unternehmen oder das Management selbst, sondern Nachrichten aus Paris. Der Luxusgüterkonzern LVMH hatte überraschend positive Drittquartalszahlen geliefert. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Die LVMH-Zahlen seien in vielerlei Hinsicht positiv, sagten Experten. Viele Sorgen der Branche - Zölle, Nachfrageschwäche in China, Wechselkurse und anderes - erschienen nun in einem anderen Licht.