Seit der Ankündigung der aktuellen «Strategie 2024» am 25. November 2021 sind die Swiss Life Aktien um knapp 26 Prozent angestiegen. Berücksichtigt man die Dividendenzahlungen haben sich Investoren in dieser Zeit über eine Rendite von 45,6 Prozent erfreuen können und den Gesamtmarkt deutlich geschlagen. Der Swiss Performance Index (Total Return) verzeichnete im gleichen Zeitfenster ein Plus von nur 0,7 Prozent.