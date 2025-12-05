Die Aktien von Swiss Re verlieren am Freitag nach Handelsbeginn mehr als 6 Prozent und fallen zweitweise unter 129 Franken. Damit notieren die Valoren des Rückversicherers unter dem Kursniveau von April bei 129 Franken, welches bisher den tiefsten Stand in diesem Jahr markierte. Der Höchststand wurde im August erreicht bei 154 Franken.