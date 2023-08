So steigen die Aktien der Münchener Rück um gut drei Prozent und sind mit 356,10 Euro so teuer wie zuletzt vor fast 23 Jahren. Der Rückversicherer stellte trotz eines Gewinneinbruchs ein Gesamtjahresergebnis über den bekräftigten Zielen in Aussicht. Die Aktien von Konkurrent Swsis re steigt 2 Prozent.