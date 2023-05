Die Aktie von Swiss Re ist am Montag unverändert bei 91,70 Franken. Der Titel hatte Anfang März beinahe die Marke von 100 Franken überschritten, fiel dann aber in den Folgewochen bis auf 86 Franken zurück. Seit Mitte Oktober 2022 resultiert dennoch ein Plus von 32 Prozent.