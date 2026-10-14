Schon am Dienstag stufte die Bank Vontobel die Aktie von Swiss Re von «Kaufen» auf «Halten» herunter, das Kursziel wurde auf 145 Franken von zuvor 150 Franken festgesetzt. Die Gründe sind ähnlich wie bei Jefferies. Das «anspruchsvolle Preissetzungsumfeld» bei der Schaden- und Unfall-Rückversicherung werde die Profitabilität belasten, so Vontobel. Infolgedessen dürften die Margen unter Druck geraten. Zudem habe die Aktie nach einer «sehr starken Rally» von 27 Prozent von ihren Tiefstständen im Juni schon gut performt.