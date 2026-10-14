Die Swiss Re startet am Mittwoch mit den grössten Verlusten unter den Blue Chips in den Handel. Die Aktie notiert 1,9 Prozent tiefer bei 144,40 Franken.
Grund: Jefferies senkte das Rating für die Aktie von Swiss Re auf «Underperform» von «Hold» und reduzierte das Kursziel auf 110 von 130 Franken. Der zuständige Analyst sieht die Preise in der Rückversicherungsbranche unter Druck. Diese Tendenz sei im Markt noch nicht angekommen, ist Jefferies überzeugt.
Schon am Dienstag stufte die Bank Vontobel die Aktie von Swiss Re von «Kaufen» auf «Halten» herunter, das Kursziel wurde auf 145 Franken von zuvor 150 Franken festgesetzt. Die Gründe sind ähnlich wie bei Jefferies. Das «anspruchsvolle Preissetzungsumfeld» bei der Schaden- und Unfall-Rückversicherung werde die Profitabilität belasten, so Vontobel. Infolgedessen dürften die Margen unter Druck geraten. Zudem habe die Aktie nach einer «sehr starken Rally» von 27 Prozent von ihren Tiefstständen im Juni schon gut performt.
Tatsächlich notiert die Aktie von Swiss Re auf einem Jahreshoch. Und auch im Vergleich mit der Konkurrenz bot Swiss Re rückblickend eine gute Kursentwicklung. Die Aktien stiegen seit Jahresbeginn um über zehn Prozent. Andere Player in der Assekuranz-Branche wie Zurich, Swiss Life oder Helvetia Baloise gaben in dieser Zeitspanne zwischen 1,7 und 2,1 Prozent nach. Für Anleger ist die Dividendenrendite von 5 Prozent bei Swiss Re ein starkes Argument.
Swiss Re selbst versucht, den Preisverfall im Schaden- und Unfallgeschäft zu begrenzen, wie sie an einem Branchentreffen bekanntgab. Naturrisiken wie Windstürme, Dürren oder Waldbrände dürften die Kosten für die Rückversicherer weiterhin in die Höhe treiben. Kürzlich warnte Swiss Re zudem vor systemischen Risiken durch die zunehmende Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI).
Laut AWP-Analyser empfehlen acht Analysten zum Verkauf der Aktie, ebenso viele stufen den Titel als neutral ein. Demgegenüber stehen noch drei Kaufempfehlungen. Die Kursziele liegen zwischen 112 und 179 Franken mit einem Durchschnitt von 135 Franken.
Swiss Re präsentiert ihre Quartalszahlen am 5. November.