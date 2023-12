Bei Analysten kommt die Zielsetzung am Investorentag des Rückversicherers unterschiedlich an. Mit den neuen Zielen sei Swiss Re weiterhin sehr optimistisch, was die künftige Geschäftstätigkeit angehe, schreibt etwa Georg Marti von der ZKB. Und auch bei der Barclays Bank ist von hoch gesteckten Zielen die Rede, vor allem wenn die Belastungen im Zuge der vorsichtigeren Reservierungspolitik in Betracht gezogen würden.