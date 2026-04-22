Kritischer urteilt Christian Bader von der ZKB die Aussichten für Temenos. Trotz des erfreulichen Starts ins Jahr 2026 vor allem mit Blick auf die höhere Profitabilität, erwartet er keine Änderungen in den Konsens-Prognosen. Die Ängste vor einer möglichen Disruption der Softwarebranche durch neue KI-Anwendungen seien zu gross und hätten die Kurse von Software-Aktien in den letzten Monaten belastet. Diese Sorgen würden nun um eine konjunkturbedingte Nachfrageabschwächung ergänzt, so der Experte. Er stuft die Aktie weiterhin mit «Marktgewichten» ein.