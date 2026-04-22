Die Temenos-Aktie startete am Mittwoch mit einem Plus von 4,4 Prozent bereits sehr stark in den Handel und notiert gegen 09.25 Uhr noch mit 3,3 Prozent bei 79,45 Franken im Plus. Seit Jahresbeginn stehen die Titel allerdings nach wie vor im Minus. Derweil rückt der Gesamtmarkt gemessen am SPI aktuell um 0,2 Prozent leicht vor.
Temenos habe in einem stabilen Umfeld erneut solide Quartalszahlen vorgelegt und setze damit die positiven Trends der vorherigen Quartale fort, heisst es im Kommentar der Bank Vontobel. In der Folge erhöht Analyst Michael Foeth das Kursziel um 3 Franken auf neu 91 Franken und bestätigt zugleich seine Kaufempfehlung für die Titel.
Die Gruppe profitiere von einer anhaltenden Wachstumsdynamik, hält Foeth weiter fest. Dieses Wachstum sei durch anhaltend starke Vertragsabschlüsse im Wartungsgeschäft gestützt worden, während Temenos auch im Software-as-a-Service-Bereich (SaaS) weiter gut zulegen konnte. Zudem sehe das Management bislang keine nennenswerten Folgen aus dem Nahost-Konflikt.
Die von Temenos für 2026 beziehungsweise bis 2028 gesetzten Prognosen zeigen laut Toby Ogg von JPMorgan das Aufwärtspotenzial. Er glaubt auch, dass die Gruppe die Ergebnisse über diese Vorgaben hinaus steigern könnte. Schafft Temenos das, sei mit Erhöhungen der Guidance im Verlauf des Jahres zu rechnen. Ogg stuft die Aktie weiterhin als Top-Pick im europäischen Softwaresektor ein und belässt das Rating auf «Overweight».
Kritischer urteilt Christian Bader von der ZKB die Aussichten für Temenos. Trotz des erfreulichen Starts ins Jahr 2026 vor allem mit Blick auf die höhere Profitabilität, erwartet er keine Änderungen in den Konsens-Prognosen. Die Ängste vor einer möglichen Disruption der Softwarebranche durch neue KI-Anwendungen seien zu gross und hätten die Kurse von Software-Aktien in den letzten Monaten belastet. Diese Sorgen würden nun um eine konjunkturbedingte Nachfrageabschwächung ergänzt, so der Experte. Er stuft die Aktie weiterhin mit «Marktgewichten» ein.
(AWP)