Doch geht es nach dem zuständigen Experten der britischen Investmentbank Barclays sind die momentanen Avancen auch erst der Anfang eines Aufstiegs, der die Aktie auf ein neues Allzeithoch führen sollte. Denn bei 650 Franken sieht der Barclays-Analyst die VAT-Valoren mittelfristig, nachdem er das Kursziel von 282 um 368 Franken erhöht und das Rating von auf «Overweight» von «Equal Weight» hat.