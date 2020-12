Aktie von Xiaomi steigt in den 100-Milliarden-Dollar-Club auf

Xiaomi tritt mit der neu erreichten Schwelle in den Club der Firmen ein, die am Hang-Seng-Index in Hongkong eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar erreicht haben. Xiaomi ist erst die 13. Firma mit einer solchen "Auszeichnung".

Die Aktien des Unternehmens legten am Mittwoch um bis zu 9 Prozent zu und am Donnerstag nochmals 2 Prozent und erreichten damit einen neuen Rekord in Hongkong. Die Aktien haben sich in diesem Jahr verdreifacht und stehen nun punkto Börsenwert auf einem Niveau, das eigentlich schon beim IPO 2018 angepeilt worden war. Damals war es nur die Hälfte des Niveaus beim Debüt und Aktien.

Im August wurde Xiaomi in den Hang Seng Index hinzugefügt. Die Aktien haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Was ebenfalls kursfördernd war: Xiaomi berichtete im November über das schnellste vierteljährliche Umsatzwachstum seit zwei Jahren. Rund zwei Drittel des Umsatzes kommen aus dem Segment Smartphone, der Rest vom Online-Anzeigen-Geschäft und Consumer-Hardware.

Xiaomi ist nach wie vor eines der wenigen grossen chinesischen Technologieunternehmen, das im Ausland ein starkes Wachstum verzeichnet und gleichzeitig von Chinas Einführung der 5G-Technologie und dem Gewinn von Inlandsmarktanteilen durch Wettbewerber profitiert. Nach den US-Sanktionen gewann Xiaomi vor allem allem von Huawei Marktanteile.

Mehr als die Hälfte des Unternehmensumsatzes stammt zum ersten Mal ausserhalb des Heimatlandes China, weil Xiaomi den erzwungenen Rückzug von Huawei dazu nutzte, um tiefer in Märkte wie Westeuropa bis Indien vorzudringen. Im Ausland sind vor allem Apple und Samsung Hauptkonkurrenten.

(Bloomberg/cash)