Aktie von Zur Rose erhält vor den Halbjahreszahlen neue Unterstützung

Die Deutsche Bank erhöht das Kursziel für Zur Rose auf 420 von 360 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Die Zahlen der Versandapotheke zum ersten Halbjahr dürften ordentlich ausfallen, aber kaum Anlass zur Begeisterung geben, schreibt der zuständige Analyst.

Die Verluste könnten dabei höher sein als von den Experten erwartet, allerdings werde

stärker auf die die Wachstumsraten und das Ausrollen des elektronischen Rezepts

in Deutschland fokussiert. Die Aktie sei denn auch als Wachstumswert bewertet

und zudem könnte das jüngste Übernahmeangebot für den Online-Händler Zooplus am

Markt für Phantasie sorgen, so der Experte weiter. Zur Rose veröffentlicht die Halbjahreszahlen am Mittwoch.

Die Aktie von Zur Rose steigt am Montag in einem negativen Gesamtmarkt um 0,7 Prozent auf 369 Franken. In den letzten acht Handelstagen hat die Aktie rund 15 Prozent dazugewonnen. Seit dem Rekord von Mitte Februar bei 514 Franken beträgt das Minus allerdings 25 Prozent.

Der zuständige Analyst Jefferies rechnet für Mittwoch mit einem starken Halbjahresergebnis, geprägt von einem Wachstum von 30 Prozent und mehr in Deutschland, wie der cash Insider letzte Woche schrieb. Anders als bei der Konkurrentin Shop Apotheke geht Jeffries davon aus, dass Zur Rose die diesjährigen Vorgaben bestätigt. Jeffries hat von allen Analysten laut Bloomberg auch das höchste Kursziel für Zur Rose, nämlich 571 Franken.

Bei den acht Analysten, welche in den letzten 3 Monaten ein Urteil bei Zur Rose abgegeben haben, resultiert im Schnitt ein Kursziel von 471 Franken.

(cash/AWP)