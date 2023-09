Letzte Woche lasteten Aussagen des Verwaltungsratspräsidenten Johann Rupert anlässlich der Generalversammlung zusätzlich auf der Aktie. Sie fiel an einem Tag rund 5 Prozent. Rupert liess durchblicken, dass die konstant höheren Preise in Europa mittlerweile auch die Kaufentscheide gut betuchter Kunden beeinträchtigen und auf deren Ausgabefreudigkeit drückten. Beobachter schlossen darauf, dass die Zurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten in Europa neuerdings auch bei den Luxusgüterherstellern angekommen sei.