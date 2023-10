Die Aktie hat sich laut Berenberg in den vergangenen 12 Monaten schlechter entwickelt als die anderen Rückversicherer, obwohl die Swiss Re auf den gleichen Rückenwind am Markt ausgerichtet sei. Das Unternehmen werde derzeit mit einem Abschlag gehandelt - gegenüber Konkurrent Munich Re falle dieser sogar doppelt so hoch wie der Fünfjahresdurchschnitt aus, schreibt der zuständige Analyst.