Die Aktie von Apple legt in diesem Jahr sage und schreibe 84 Prozent zu. Damit steht der Titel vor der besten Jahresperformance seit 2009, als die Aktie im Nachgang zur Finanzkrise 150 Prozent zulegte.

Besonders im Dezember konnte die Aktie ihren Wert nochmals steigern. Sie stieg bis dato 8 Prozent. Somit weist der Titel im Jahr 2019 in zehn von zwölf Monaten ein positives Saldo aus, wie Bloomberg errechnet hat.

Weitere Fakten: Insgesamt hat Apple in diesem Jahr 530 Milliarden Dollar an Marktwert gewonnen. Allein dieser Zuwachs ist grösser als der Marktwert der im S&P 500 enthaltenen Firmen mit Ausnahme von fünf Gesellschaften - und der Zuwachs ist doppelt so gross wie die ganze Börsenkapitalisierung von Intel.

Die Aktienkurssteigerung von Apple stellt auch andere US-Grössen in den Schatten, die ihrerseits schon sehr gut abgeschnitten haben. So zum Beispiel Microsoft mit 55 Prozent oder Amazon mit 23 Prozent.

Dabei hatte es Anfang Jahr gar nicht gut ausgesehen für die Apple-Aktie. Der Titel fiel im Schlussquartal 2018 rund 30 Prozent. In Schwung kam die Aktie aber erst so richtig im zweiten Halbjahr 2019, als erkannt wurde, dass die Einnahmen mit Wearables und Tabletcomputern sich gut entwickelten. Auch die Services-Sparte läuft gut. Dazu gehören der Streamingdienst Apple Music, die Bezahlfunktion Apple Pay, die Clouddienste und November auch der Streamingdienst Apple TV Plus (hier geht es zum ausführlichen cash-Artikel mit den Gründen zum Aktienkursanstieg von Apple).

Test folgt im Januar

Von den 49 Analysehäusern, die Apple abdecken und die von Bloomberg erfasst werden, empfehlen deren 28 die Aktie weiterhin zum Kauf. 14 haben ein "Neutral"-Rating, der Rest empfiehlt die Aktie zum Verkauf.

Kürzlich sorgten die Analysten von Wedbush Securities für Aufsehen. Sie verleihen der Apple-Aktie ein neues Kursziel von 350 Dollar steigen. Das wäre ein Plus von über 20 Prozent zum heutigen Kurs von 293 Dollar. Und Analyst Gene Munster von Loup Ventures schrieb am Freitag, die Apple-Aktie werde im nächsten Jahr nochmals 20 Prozent zulegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 268 Dollar allerdings unter dem aktuellen Kurs.

Ein Test für die Apple-Aktie erfolgt Ende Januar, wenn das Unternehmen die Erstquartalszahlen veröffentlicht. Der Gewinn wird von Analysten um 8 Prozent höher geschätzt, der Umsatz 4,5 Prozent. 66,7 Millionen iPhones sollen in diesem Auftaktquartal verkauft worden sein, eine Steigerung von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

