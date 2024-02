Plus 22 Prozent auf Jahressicht ist der breite US-Index S&P 500 in die Höhe gestiegen. Vom Allzeithoch von Mitte Februar ist der Vorzeigeindex mit den 500 grössten börsennotierten US-Unternehmen weniger als 100 Punkte entfernt. Die Konjunkturlage scheint stabil, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession sinkt in der Öffentlichkeit. Mehr noch: Der Markt erwartet gemessen am FedWatch Tool der CME Group, dass die US-Notenbank die Leitzinsen 2024 um 100 Basispunkte senken wird.