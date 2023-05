Die Geschichte hat gezeigt, dass sich der Kauf von Aktien am Ende eines Zinserhöhungszyklus in Umgebungen mit relativ niedriger Inflation wie in den 1990er Jahren als erfolgreiche Strategie erwiesen hat. Aber im Zuge des Inflationsdrucks in den 1970er Jahren und danach fielen die Aktien laut der Bank of America (BofA) in den drei Monaten nach jeder letzten Erhöhung.