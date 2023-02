Am Mittwochnachmittag nahm die Talfahrt der Adani-Aktien jedoch wieder Fahrt auf und setzte sich auch am Donnerstag fort. In einer Videoansprache teilte Adani am Donnerstagmorgen mit, "das Interesse meiner Investoren steht an erster Stelle und alles andere ist zweitrangig." Um die Investoren vor möglichen Verlusten zu bewahren, sei deshalb die Aktienplatzierung zurückgezogen worden. Den Rückzug werteten Marktteilnehmer als dramatischen Rückschlag für Adani, der als Schulabbrecher zum ehemals reichsten Mann Asiens aufgestiegen war.