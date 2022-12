Das Plus der Aktie der Credit Suisse reichte am Montag bis 7,5 Prozent. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass der saudische Kronprinz rund 500 Millionen Dollar in die auszugliedernde Investmentbanksparte First Boston investieren will. Wie das Blatt weiter schreibt, könnte auch die Atlas Merchant Capital des ehemaligen Barclays-Chefs Bob Diamond dabei sein. Unklar blieb in dem Bericht, ob der weithin unter seinen Initialen MBS bekannte Saudi persönlich oder über eines der Investmentvehikel des Königreichs aktiv werden würde.