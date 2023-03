Nach dem "Bank Run" bei der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) durch panische Grossanleger fürchteten Börsianer bei dem regionalen Kreditgeber ebenfalls einen Abzug von Einlagen. Auch die Sicherung neuer Finanzmittel konnte die Anleger nicht beruhigen. First Republic sicherte sich am Sonntag eine zusätzliche Finanzierung durch JPMorgan und die US-Notenbank. Dadurch erhielt das Geldhaus Zugang zu insgesamt 70 Milliarden Dollar an Mitteln aus verschiedenen Quellen.