Der Schub durch die Zahlen zum dritten Quartal sowie die Reaktionen der Experten darauf ist verpufft - obwohl beides positiv ausfiel. Analysten bewerten das Ergebnis der Grossbank denn auch sehr positiv. «Strong results across the board» - «Durchweg starke Ergebnisse», schreibt etwa die US-Bank JPMorgan in ihrem Kommentar. Der Gewinn vor Steuern etwa übertraf den AWP-Konsens mit 2,83 Milliarden um fast 50 Prozent, beim Reingewinn erreichte die Grossbank gar mehr als das Doppelte der Erwartungen.