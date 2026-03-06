Zuvor waren die Titel auf über 38 Franken gestiegen. Auch Experten waren von ihnen überzeugt. Etwa sah die Bank of America ein Preisziel von 48 Franken, sie stufte die Valoren zudem von «Neutral» auf «Buy» hoch. Doch die Euphorie nahm ab, die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank rutschten immer weiter ab und landeten auf dem tiefsten Stand seit Ende November 2025 beziehungsweise einem Drei-Monate-Tief. Und von diesem vermag sich der Titel offenbar kaum mehr zu lösen.