Die auslaufende Woche an der Schweizer Börse ist zweigeteilt. Am Mittwoch, einen Tag nach den US-Zwischenwahlen, stieg der SMI erstmals über 15'000 Punkte und schloss bei 15'022,85 Punkten. Doch die Gewinne waren nicht von Dauer, denn die Verluste am Donnerstag und Freitag überwiegen. Bis Freitagmittag liegt der Schweizer Leitindex auf Wochensicht 1,2 Prozent im Minus, der breite SPI 1,1 Prozent.