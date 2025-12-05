Die verbesserten Prognosen dürften sich auch positiv auf den Umsatz im Halbleiterbereich auswirken, so der UBS-Analyst. Da das auf Halbleiter spezialisierte Segment (PCT) durchschnittlich rund 47 Prozent zum Konzernumsatz und 81 Prozent zum Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) beiträgt, untermauere dies die optimistischeren Erwartungen hinsichtlich des Konzernumsatzes und der Profitabilität - insbesondere in den Geschäftsjahren 2026 und 2027.