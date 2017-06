Der Aktienmarkt reagiert am Donnerstag mit deutlichen Kursabgaben auf den Ausstieg des Investors. Ein Sprecher von Bohlis RBR Strategic Value Fonds bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Meldung der "Finanz und Wirtschaft". "Ich habe einen guten Gewinn gemacht und bin zufrieden", sagte Bohli gegenüber "Finanz und Wirtschaft". Er habe bei GAM Veränderungsvorschläge angebracht. Doch die Mehrheit der Aktionäre habe entschieden, nicht so weit gehen zu wollen. Dies respektiere er und wolle nicht nochmals mit den gleichen Forderungen zurückkommen, so der Investor.

Ende Februar, als die GAM-Valoren bei 10,30 CHF notierten, hielt Bohli respektive sein RBR Strategic Value Fonds, rund 3,3% an GAM. Verkauft wurde das Paket am Mittwoch vorbörslich zu 13,15 CHF pro Aktie. Das Angebot, das über die Credit Suisse als federführende Bank platziert wurde, soll gemäss einem Händler überzeichnet gewesen sein.

Die GAM-Valoren verlieren bis gegen 10.10 Uhr 5,5% auf 12,85 CHF, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,2% tiefer steht.

(AWP)