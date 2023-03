"Der Markt hält an jeder einzelnen positiven Aussage von Powell fest“, sagte Emily Hill, Gründungspartnerin von Bowersock Capital. "In dem Moment, in dem Anfang des Jahres in einer Rede das Wort ‚Disinflation‘ von seinen Lippen kam, schoss der Markt in die Höhe.“ Tatsächlich wurde die Rallye Ende letzter Woche von Raphael Bostic, Chef der Atlanta Fed, angespornt, als er sagte, die Zentralbank könne diesen Sommer pausieren.