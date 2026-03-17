Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA ⁠plant ein Entschädigungsprogramm für Millionen von Konsumenten, denen zwischen 2007 ​und 2024 unfaire Autokredite ⁠gewährt wurden. Die Aufsichtsbehörden stellten vergangenen Oktober fest, dass Kreditgeber wie Close Brothers Autohändlern erlaubten, ‌höhere Zinssätze festzulegen, um ihre Provisionen zu erhöhen, häufig ohne diesen Anreiz den Kunden klar offenzulegen. Die FCA schätzt früheren Angaben zufolge, dass die ‌Entschädigungszahlungen die Kreditgeber rund elf Milliarden Pfund kosten könnten. Zwei Insider hatten ​jedoch im Dezember der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass der endgültige Betrag fast doppelt so hoch ausfallen könnte.