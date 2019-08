Nachdem die Handelsstreitigkeiten eskaliert sind und die Konjunkturdaten schwächer werden, haben sich die kurzfristigen Aussichten für Aktien verschlechtert, schrieben Goldman-Strategen um Peter Oppenheimer am Mittwoch in einer Note. Jedoch wirke die Geldpolitik unterstützend und eine Rezession in den USA oder Europa sei unwahrscheinlich, hiess es weiter.

Sie hielten an ihrer 12-Monats-Prognose fest, wonach der Stoxx Europe 600-Index auf 405 Zähler steigen werde, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 10% gegenüber dem letzten Schlussstand bedeutet, während sie ihr Drei-Monats-Ziel auf knapp über dem aktuellen Niveau der Benchmark senkten.

Anfang dieser Woche fielen europäische Aktien im Rahmen eines globalen Kurseinbruchs, der durch die Verschärfung der Handelsspanungen zwischen den USA und China ausgelöst wurde, auf das niedrigste Niveau seit Dezember. Dennoch sind die Werte im Stoxx 600 auf der Grundlage des geschätzten Gewinns günstiger als die US-amerikanischen Pendants, und die Dividendenrenditen sind attraktiv.

“Wir sehen Bewertung nicht als ein Hemmnis für Performance”, sagten die Goldman-Strategen. „Die Dividendenrendite liegt deutlich über dem Durchschnitt und erhält Unterstützung durch den Cashflow.“

Goldman stufte Rohstoffaktien auf Neutral und Automobile auf Untergewichten herab, da diese Sektoren handelsempfindlicher seien. Beide gehören zu den Sektoren mit der schlechtesten Entwicklung im Stoxx 600 in diesem Monat. Niedrige Anleiherenditen und die schwache Konjunktur würden weiterhin Wachstumswerte begünstigen, sagten sie.

(Bloomberg)